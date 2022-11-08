2022/11/08 | 13:40 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: EVSJqvHryH8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نسرين يوسف ضيفة يوم جديد حول الاعمال اليدوية تراثية فنية جميلة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نسرين يوسف ضيفة يوم جديد حول الاعمال اليدوية تراثية فنية جميلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).