مبيعات البنك المركزي الثلاثاء اكثر من 100 مليون دولار

2022/11/08 | 13:55 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

ارتفعت مبيعات الدولار في مزاد البنك اليوم الثلاثاء، لتصل الى لاكثر من 100 مليون دولار .

وباع البنك المركزي باع اليوم خلال مزاده لبيع وشراء الدولار الامريكي، 104 ملايين و860 الف دولار غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار.

وذهبت 80% من هذه المبيعات لتعزيز الارصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات حيث بلغت 86 مليونا و410 آلاف دولار، فيما ذهبت البقية على شكل مبيعات نقدية التي بلغت 18 مليونا و450 ألف دولار.

وقام 15 مصرفا قام بتلبية طلبات تعزيز الارصدة في الخارج، و15 مصرفا لتلبية الطلبات النقدية، إضافة الى 57 شركة توسط.

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