الأمم المتحدة: حياة علاء عبد الفتاح في خطر شديد

2022/11/08 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، إلى أن حياة علاء عبد الفتاح، المضرب عن الطعام في السجن، بخطر كبير.

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