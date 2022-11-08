2022/11/08 | 14:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت حلية الاعلام الامني اليوم الثلاثاء، القبض على متهمين اثنين بقضايا الارهاب وغسيل الاموال ببغداد وبابل.وذكر بيان للخلية تلقته ايرث نيوز، انه “من خلال كمين محكم وبمعلومات استخبارية، تمكنت مفارز مديرية استخبارات وامن بابل التابعة الى المديرية العامة للاستخبارات والامن وبالتنسيق مع فوج طوارئ بابل الاول من القاء القبض على احد المطلوبين […]

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