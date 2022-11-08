العراقيون بالمرتبة الاولى عالميا بشراء العقارات في تركيا

2022/11/08 | 14:02 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلنت هيئة الاحصاء التركية، 8 تشرين الثاني، 2022، أن العراقيين اشتروا...

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