2022/11/08 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس النواب يمدد فصله التشريعي شهراً واحداً المركز الخبري الوطني.

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