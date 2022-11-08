2022/11/08 | 14:02 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحثت وزيرة المالية طيف سامي محمد، اليوم الثلاثاء، مع آلينا رومانوسكي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق مسارات الشراكة بين البلدين.وذكر بيان لوزارة المالية تلقاه /المركز الخبري الوطني/، أنه “خلال اللقاء، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير المالية تبحث مع السفيرة الأمريكية مسارات الشراكة التنموية بين البلدين المركز الخبري الوطني.

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