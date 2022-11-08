شاهد بالفيديو.. مواطن من كربلاء: مطالب العراقيين بسيطة ونتأمل أن يتغير الوضع للأفضل

2022/11/08 | 14:20 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: RezaZOqJ0jo

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