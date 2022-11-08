البرلمان يبدأ بمناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع قانون العيد الوطني

2022/11/08 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون العيد الوطني.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية، تلقته (بغداد اليوم)، أن "مجلس النواب يبدأ بمناقشة (القراءة الثانية ) لمشروع قانون العيد الوطني لجمهورية العراق".

وقررت رئاسة مجلس النواب، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني من السنة التشريعية الاولى شهرا واحدا.

وذكر بيان للدائرة الإعلامية تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قررت رئاسة مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمديد الفصل التشريعي الثاني/ السنة التشريعية الأولى/ الدورة الانتخابية الخامسة، شهراً واحداً".

واضاف، أن "ذلك استناداً إلى أحكام المادة (58/ثانياً) من الدستور؛ ولاستكمال عددٍ من المهام والتشريعات اللازمة".

وعقد مجلس النواب في وقت سابق من اليوم جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وفقا لجدول اعمال الجلسة الذي يخلو من قانون التجنيد الالزامي.

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