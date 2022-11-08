العثور على هيكلين عظميين لفتاتين من ضحايا داعش في الموصل القديمة

2022/11/08 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ موصل

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بالعثور على جثتين تعودان لفتاتتين عبارة عن هياكل عظمية من ضحايا داعش في الموصل القديمة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق الدفاع المدني عثرت على جثتين تعودان لفتاتتين عبارة عن هياكل عظمية من ضحايا داعش في منطقة الموصل القديمة".

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