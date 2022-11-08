اكتظاظ الطلبة وأبنية مدارس بغداد على طاولة لقاء يجمع وزير التربية والمحافظ

2022/11/08 | 14:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

بحث وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، 3 ملفات مهمة مع محافظ بغداد، محمد جابر العطا الله.

وذكر بيان للتربية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "استقبل وزير التربية، الدكتور إبراهيم نامس الجبوري ، اليوم في مكتبه الرسمي ، محافظ بغداد ، السيد محمد جابر العطا الله؛ للتباحث حول الملف التربوي والتعليمي الذي يخص العاصمة بغداد"، مبينا أن "المجتمعين ناقشوا طيفا من المحاور العلمية والإدارية المتعلقة بشؤون التربية والتعليم على مختلف الأصعدة، وتناولوا مسائل متعددة تخص مجريات العام الدراسي وملف الأبنية المدرسية ومعالجة اكتظاظ الطلبة في المدارس".

وأكد الجبوري، أن "وزارة التربية مهتمة اهتماماً بالغاً بمفاصل العملية التعليمية كلها وتسعى في الظروف جميعها إلى تقديم الخدمات التعليمية التي تنسجم وحاجة المجتمع" .

وفقا للبيان، "أعرب محافظ بغداد،عن دعم السلطة المحلية لمنظومة التعليم في العراق وحرصها على توفير مجالات التكامل والتعاون التي تحقق النجاح المنشود".

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