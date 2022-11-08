تفاصيل لقاء وزيرة المالية والسفير الأميركية

2022/11/08 | 14:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

استقبلت وزير المالية طيف سامي، الثلاثاء، السفير الأميركية لدى العراق آلينا رومانوسكي .

وأشادت وزير المالية خلال اللقاء، "بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين"، مؤكدةً على "أهمية مواصلة البناء على ما تحقق من منجزات وتعزيزها بما يساهم في فتح آفاق أرحب على كافة الأصعدة ومنها جوانب المال والاقتصاد"، بحسب بيان لوزارة المالية.

وذكر البيان، أنه "تم بحث مسارات الشراكة التنموية التي تربط البلدين وأهمية استمرارها والارتقاء بها لتحقيق التطلعات والأهداف المشتركة، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات المالية والاستثمارية" .

من جانبها، أكدت رومانوسكي، على "استمرار دعم حكومة الولايات المتحدة لحكومة وشعب العراق، وتطلعها إلى إيجاد مساحات أوسع من الشراكة والتعاون بين البلدين".

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