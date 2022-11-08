والدة علاء عبدالفتاح: انتظرت خارج السجن منذ الصباح ولم أسمع عنه شيئا

2022/11/08 | 14:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت والدة الناشط المصري-البريطاني المعتقل في مصر، علاء عبدالفتاح، إنها لا تعرف ما إذا كان نجلها لا يزال على قيد الحياة

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