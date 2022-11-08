من بغداد إلى البصرة .. الأمن الوطني يتعقب عصابة خطف ويحرر مختطفة

2022/11/08 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن جهاز الامن الوطني، تحرير مختطفة بعد تعقب عصابة خطف من بغداد إلى محافظة البصرة.

وذكر الجهاز في بيان أن “جهاز الأمن الوطني يواصل بجهود استخبارية وميدانية، ملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وعلى خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين إذ تم نقلها إلى محافظة البصرة”.

وتابع “على الفور جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين وقد تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما”.

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