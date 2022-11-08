الحكيم: ندعم الحكومة في خطواتها لمكافحة الفساد

2022/11/08 | 15:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، دعم الحكومة في خطواتها لمكافحة الفساد.وجدد السيد الحكيم في بيان “موقف العراق الثابت من القضية الفلسطينية”، مؤكدا “دعمه للمواقف النضالية للشعب الفلسطيني المقاوم وأهمية التكاتف الإسلامي والعربي لنيل حقوقه العادلة”.ودعا السيد الحكيم خلال لقائه سفير دولة فلسطين في العراق احمد عقل، “القوى السياسية الفلسطينية إلى الوحدة والتكاتف ونبذ الفرقة”، مبينا “تأثير استقرار العراق على محيطه الإقليمي والدولي”.وأشار، الى “الخطوات الحثيثة التي تقوم بها الحكومة العراقية لتلبية طموحات المواطن العراقي من خدمات وفرص عمل تضمن الحياة الكريمة لمختلف شرائح الشعب العراقي”.وجدد، “دعمه للحكومة في خطواتها الجادة في ملفات مكافحة الفساد ومعالجة التلكؤ في إنجاز المشاريع التي ستنعكس بالإيجاب على سير الحياة اليومية للمواطن العراقي”.

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