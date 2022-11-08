القبض على عصابة خطف وتحرير مختطفة بين بغداد والبصرة

2022/11/08 | 15:24 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عصابة خطف وتحرير مختطفة بعد عملية تعقب بين بغداد والبصرة .

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