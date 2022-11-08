صعود جديد لأسعار الغاز في أوروبا وسط حالة من عدم اليقين بشأن

2022/11/08 | 15:27 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

عادت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا للارتفاع، وسط حالة من عدم اليقين بشأن خطط الاتحاد الأوروبي لفرض سقف مؤقت لسعر الواردات.

قفزت العقود الآجلة القياسية الهولندية بنسبة 7.8٪، بعد ثلاث جلسات من الخسائر.



وأشارت المفوضية الأوروبية يوم الاثنين إلى أن الإجراءات الأخرى للحد من التقلبات المفرطة في الأسعار قد تكون أكثر كفاءة من تحديد حد أقصى.

وارتفع تداول العقد الآجل للغاز للشهر التالي في هولندا، وهو المؤشر الأوروبي، بنسبة 5.3٪ عند 115.50 يورو للميغاواط / ساعة بحلول 10:42 صباحًا في أمستردام.



وارتفع ما يعادله في المملكة المتحدة بنسبة 5.1٪.

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مخاوف الركود تطل من جديد

تراجعت المخاوف من تفاقم الوضع في الأسابيع الأخيرة، بسبب الطقس المعتدل وتدفق الغاز الطبيعي المسال ومستويات التخزين العالية.



مع ذلك، لا يزال هناك خطر حدوث مزيد من الاضطرابات في الإمدادات، ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة مع اقتراب فصل الشتاء، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على التدفئة.

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