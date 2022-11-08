البرلمان يبدأ بمناقشة مشروع قانون التعديل الأول لقانون ذوي الإعاقة

2022/11/08 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مجلس النواب، اليوم الثلاثاء،

بمناقشة القراءة الثانية لمشروع قانون

التعديل الاول لقانون ذوي الاعاقة

والاحتياجات الخاصة.

وقالت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب

في بيان تلقته وكالة نون الخبرية، أن

"مج

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