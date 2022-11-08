الحكيم يدعو القوى السياسية الفلسطينية للتكاتف ونبذ الفرقة

2022/11/08 | 15:29 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف قوى الدولة، عمار

الحكيم، اليوم الثلاثاء، القوى

السياسية الفلسطينية إلى الوحدة

والتكاتف ونبذ الفرقة.

وقال الحكيم في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، "جددنا موقف العراق الثابت من

القضية الف

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