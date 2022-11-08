2022/11/08 | 15:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطاردة من بغداد إلى البصرة.. الأمن الوطني يعلن تحرير فتاة مختطفة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/08 | 15:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطاردة من بغداد إلى البصرة.. الأمن الوطني يعلن تحرير فتاة مختطفة) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطاردة من بغداد إلى البصرة.. الأمن الوطني يعلن تحرير فتاة مختطفة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).