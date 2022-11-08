بالوثائق.. الحلبوسي يلغي قرار منع دخول نائبين عن امتداد الى البرلمان

2022/11/08 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلنت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية، سروة عبد الواحد، اليوم الثلاثاء، موافقة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي على الغاء قرار منع دخول نائبين عن امتداد الى مجلس النواب، فيما اشارت الى أن ذلك جاء بعد جمع اكثر من 60 توقيعا.

وقالت عبد الواحد، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم جمع اكثر من 60 توقيعا لالغاء قرار رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، بمنع النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي من دخول مبنى البرلمان".

واوضحت عبد الواحد أن "رئيس مجلس النواب استجاب الى الطلب وتواقيع النواب والغى الاجراءات المتخذة ضد النائلين".

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