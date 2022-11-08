الأمن الوطني يتعقب عصابة خطف من بغداد إلى البصرة ويحرر مختطفة

2022/11/08 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

تمكن جهاز الامن الوطني، اليوم الثلاثاء، من تحرير فتاة مختطفة والقبض على الخاطفين في محافظة البصرة.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بجهود استخبارية وميدانية يواصل جهاز الأمن الوطني ملاحقة عصابات الخطف والجريمة المنظمة، وعلى خلفية الشكوى من ذوي فتاة مفقودة من قضاء المحمودية جنوب العاصمة بغداد، وبعد التحري ومقاطعة المعلومات تبين أن الفتاة مختطفة من قبل شخصين إذ تم نقلها إلى محافظة البصرة"، مبيناً أنه "على الفور جرى تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين مديريتي أمن المحمودية والبصرة وجرى تحديد مكان وجود الفتاة المخطوفة لتتمكن مفارز جهازنا من تحريرها وإلقاء القبض على الخاطفين".

واضاف البيان أنه "تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً لإتخاذ الاجراءات القانونية بحقهما".

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