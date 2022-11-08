’فواجع’ المخبر السري.. نائب يتوعد بكشف ’المستور’ في قضايا معتقلي نينوى

2022/11/08 | 15:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

توعد النائب عن تحالف عزم محمد نوري العبد ربه، اليوم الثلاثاء، بكشف معلومات سرية تعود لقضية المعتقلين في محافظة نينوى.

وقال العبد ربه في منشور له عبر فيسبوك وتابعته (بغداد اليوم)، إنه "حصلت على ملفات عشرات المعتقلين من محافظة نينوى وقد تم حكمهم بالإعدام استناداً لشهادة المخبر السري دون وجود أي أدلة تدينهم".

وأضاف، "سنباشر بالعمل على فتح تحقيق فيما يخص هذا الموضوع".

ويقضي نظام "المخبر السري"، الذي اعتمدته الحكومة السابقة برئاسة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي كأحد أساليب استحصال المعلومات الأمنية مقابل مكافآت مالية للأشخاص الذين يدلون بمعلومات أمنية، وعادة ما تتبنى قوات الأمن هذه المعلومات في التحرك ضد اشخاص يستهدفهم المخبر السري.

وقد تسببت وشايات من عملوا في إطار هذا النظام في زج عشرات الآلاف من الاشخاص في السجون، علماً بأنه تم تقديم معلومات غير صحيحة في كثير من الأحيان، طمعاً بالمال أو بسبب عداوات أو مشاكل شخصية وفقاً لما يرى متتبعون.

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