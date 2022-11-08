الخارجية تتابع سير التحقيقات بمقتل مواطن أميركي في بغداد

2022/11/08 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، متابعة سير التحقيقات بمقتل مواطن أمريكي في بغداد.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/،انها “تُتابع حادث مقتل مواطن أمريكي مساء يوم الإثنين 2022/11/7، في بغداد”.واضاف البيان […]

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