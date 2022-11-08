2022/11/08 | 15:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني النائب انسجام الغراوي تتحدث عن سوء الخدمات في جميع مناطق بغداد والمدارس الكرفانية: “سرقة أموال القروض هي السبب”

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