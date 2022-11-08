طقس العراق.. امطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة

2022/11/08 | 15:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت هيئة الانواء الجوية اليوم الثلاثاء، عن طقس العراق للايام المقبلة، فيما اشارت الى ارتفاع بدرجات الحرارة وامطار رعدية.

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امطار رعدية وارتفاع بدرجات الحرارة أولاً على ايرث نيوز.

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