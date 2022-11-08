وفاة رياضي أردني بعد إصابته بنوبة قلبية في الملعب.. وفيديو يرصد لحظاته الأخيرة

2022/11/08 | 15:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قضى لاعب نادي كفرنجة الأردني لكرة اليد عادل بكر عطاري، الثلاثاء، بعد تعرضه لأزمة قلبية حادة، مساء الإثنين، خلال مباراة فريقه أمام السلط ببطولة كأس الأردن لكرة اليد.

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