2022/11/08 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن...

ظهرت المقالة تواقيع لالغاء قرار الحلبوسي بمنع دخول نواب امتداد الى البرلمان أولاً على المسلة.

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