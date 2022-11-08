كاتب سعودي: ننتظر من السوداني التأسيس لدور ايجابي في تهدئة توترات الخليج

2022/11/08 | 16:10 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 8 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قال الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد ان بغداد في حقبة رئيس...

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