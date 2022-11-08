2022/11/08 | 16:11 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة جنايات واسط، اليوم

الثلاثاء، حكما بالحبس الشديد بحق

منتسب شرطة ابتز طالبة وهددها بنشر

صورها.

وذكرت المحكمة في بيان، انها "أصدرت

حكما بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات بحق

منتسب شرطة اعترف بأب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واسط.. الحبس الشديد لمنتسب أمني أبتز طالبة وهددها بنشر صورها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واسط.. الحبس الشديد لمنتسب أمني أبتز طالبة وهددها بنشر صورها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).