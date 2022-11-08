العراقيون يشترون 16 عقارًا يوميًا في تركيا.. نحو 2.5 مليار دولار ضخها العراقيون في قطاع العقارات التركية خلال 8 سنوات

2022/11/08 | 16:12 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الاحصاء التركية، أن العراقيين اشتروا خلال 8 السنوات الماضية أكثر من 47 ألف عقار في تركيا، وهو مايؤشر ان العراقيين يتشرون بمعدل اكثر من 16 عقارا يوميًا.

وقالت الهيئة في جدول ان “العراقيين احتلوا المرتبة الاولى عالميا من حيث شراء الأجانب للعقارات في تركيا ما بين عام 2015 ولغاية شهر أيلول من عام 2022، مبينا ان “العراقيين اشتروا خلال هذه الفترة 47 ألفاً و460 عقارا”.

واضاف ان “الايرانيين جاءوا ثانيا بـ35.060 الف عقاراً، ثم يأتي الروس ثالثا بـ 27.549 الف عقار، ومن ثم السعوديين رابعا بـ 14.174 الف عقارا، ومن ثم الكويتيين خامسا بـ 14.007 الف عقارا، ويأتي مواطني بنغلاديش سادسا بـ 13.392 الف عقارا”.

وفق ذلك فأن معدل مايشتريه العراقيون من العقارات التركية يبلغ 5.9 الف عقار سنويا او 494 عقار شهريا او اكثر من 16 عقار يوميا.

وفي احصائية سريعة اجرتها منصة “يس عراق”، فأن “العراقيين اشتروا في كانون الثاني من العام الحالي 513 عقارًا، وفي شباط 633 عقارا، وفي اذار 741، ونيسان 714، وايار617، وخلال حزيران اشترى العراقيون 807 عقارًا، وفي تموز انخفضت الى 380 عقارًا، ومن ثم ارتفعت في اب الى 417 عقارًا، لترتفع في ايلول الى 433 عقاراً في تصاعد مستمر بعد هبوط تموز.

ووفق ما تقدم فان خلال 9 اشهر اشترى العراقيون اكثر من 5 الاف و200 عقار، ووفق هذه الاحصائية، يظهر ان معدل ما يشتريه العراقيون خلال 2022 شهريًا، يبلغ 580 منزلًا، مايعني ان خلال النصف الاول من العام الحالي اشترى العراقيون قرابة 3500 عقار في تركيا، وهو اكثر بنسبة 15% مقارنة بالنصف الاول من العام الماضي الذي بلغ 3019 عقارًا، وبمعدل شهري يبلغ 500 عقار.

ويؤشر خبراء “فشل” المبادرات المصرفية والبنك المركزي في شراء العقارات وحل ازمة السكن، بل على العكس ادت القروض العقارية الى رفع اسعار العقارات، فضلا عن ان المجمعات السكنية اغلبها تم انشائها في داخل العاصمة وباسعار مرتفعة وحتى تلك المجمعات السكنية على حدود العاصمة، حيث لاتقل اسعار المتر الواحد عن ألف دولار.

ويبلغ متوسط سعر العقار الواحد في تركيا قرابة 50 الف دولار، مايعني انه خلال 8 اشهر من العام الحالي انفق العراقيون 220 مليون دولار في شراء اكثر من 4400 عقار، واذا بلغت مشتريات العراقيين للعقار التركي سنويًا اكثر من 6 الاف عقار، فهذا يعني ان اكثر من 300 مليون دولار سنويًا يخرجها العراقيون الى تركيا لشراء العقارات، وسط غلاء العقارات في العراق.

وبنفس المعدل السعري، فأن العراقيين اشتروا عقارات بنحو 2.5 مليار دولار خلال السنوات الثمانية الماضية.

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