استمرار الخلاف الكردي – الكردي على وزارة البيئة والاعمار

2022/11/08 | 16:18 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأيام المقبلة ربما تشهد حل الخلافات.

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