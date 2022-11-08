الرافدين يكشف عن سلفة مالية للموظفين الراغبين بأداء العمرة

2022/11/08 | 16:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قرر مصرف الرافدين، الثلاثاء، منح سلفة 2 مليون دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض اداء مناسك العمرة.

واوضح المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ان “المصرف اعلن عن منح السلفة للراغبين باداء مناسك العمرة وفق الشروط والضوابط التالية

1- يشترط بالموظف طالب السلفة ان يكون على الملاك الدائم2- مبلغ السلفة ( 2 ) مليون دينار ( مليوني دينار )3- مدة السلفة ( 20 ) شهر تسدد بأقساط متساوية4- تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا5- تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة6- تمنح السلفة بدون فائدة

المستمسكات المطلوبة– تقديم المستمسكات الثبوتية ( هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ان لا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية .– تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور– التعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل

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