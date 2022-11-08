الرافدين يطلق سلفة 2 مليون لاداء مناسك العمرة



الرافدين يطلق سلفة 2 مليون لاداء مناسك العمرة
2022/11/08 | 16:22 - المصدر: المورد نيوز
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