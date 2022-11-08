وفاة 700 عراقي بهذه الطريقة المروعة | تقرير

2022/11/08 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمثل فئة الشباب في العراق ما نسبته 20 بالمئة لكن نسبة منهم يلجأون إلى الانتحار الذي ارتفع في الفترة الأخيرة بفعل غياب العقوبة الرادعة وتبرير نسبة منهم بأنه الحل في وجه ظروف الفقر وقلة فرص العمل وفقدان الأمل بتغيير إيجابي.

تقرير – ناجي ابو لوز

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