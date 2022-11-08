2022/11/08 | 16:25 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت حركة "امتداد" مقاطعة نوابها جلسات البرلمان العراقي، ردّا على القرار الذي وصفته بـ"التعسفي" بمنع دخول النائبين علاء الركابي وفلاح الهلالي إلى مجلس النواب وحضور الجلسات النيابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دون تعليق من رئاسة البرلمان العراقي.. "امتداد" تعلّق حضورها بعد منع نائبين منها من دخول المجلس) نشر أولاً على موقع (الجزيرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دون تعليق من رئاسة البرلمان العراقي.. "امتداد" تعلّق حضورها بعد منع نائبين منها من دخول المجلس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الجزيرة).