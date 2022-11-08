2022/11/08 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ متابعة

قال مصدر في شركة الطيران المولدوفية، إن طائرة تابعة لشركته هبطت اضطراريا في اسطنبول وهي تقوم برحلة من كيشيناو إلى تبليسي اليوم الثلاثاء.

وذكر المصدر، أن سبب الهبوط الاضطراري وجود خطر بوفاة أحد الركاب وهو على متن الطائرة.

وأضاف: "أثناء الرحلة، اكتشف الطاقم أن أحد الركاب في حالة صحية خطيرة.



وقدمت له إحدى مضيفات الرحلة الإسعافات الأولية، وتصرفت على الفور وفق التعليمات.



وقرر قائد الطائرة تنفيذ الهبوط الاضطراري في مطار اسطنبول".

وأوضحت الشركة أن الرجل تلقى العون الطبي في مطار اسطنبول وتحسنت حالته الصحية.

وبعد فترة قصيرة، تم نقل كافة الركاب إلى عاصمة مولدوفا على متن طائرة ثانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طائرة تهبط اضطراريا في اسطنبول بسبب خطر وفاة أحد الركاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طائرة تهبط اضطراريا في اسطنبول بسبب خطر وفاة أحد الركاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).