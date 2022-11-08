2022/11/08 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، اطلاق سلفة مالية بقيمة "مليوني دينار" لموظفي الدولة، لأداء مناسك العمرة فيما حدد شروطها.

وذكر المصرف، في بيان تلقته، (بغداد اليوم)، أنه "قرر منح سلفة بقيمة مليوني دينار لموظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف وغير الموطنة لغرض أداء مناسك العمرة".

وأضاف البيان أن "المصرف حدد شروط منح السلفة بأن يكون المتقدم موظف على الملاك الدائم، وتسدد خلال 20 شهرًا باقساط متساوية، وتكون بمبلغ مليوني دينار عراقي، وأن تكون السلفة بضمانة الماستر كارد للموظفين الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا حصرا، كما اشترط تقديم كفيل موطن راتبه لدى مصرفنا حصرا للموظفين غير الموطنة رواتبهم لدى مصرفنا وعدم قبول الكفالات المتقابلة".

وأكد المصرف، أن "السلفة تمنح بدون فائدة"، مبينًا أن "المستمسكات المطلوبة هي (هوية الاحوال – شهادة الجنسية – بطاقة السكن او البطاقة الموحدة – هوية الدائرة ) على ان لا يمضي على هوية الاحوال المدنية اكثر من 10 سنوات وعلى ان يتم التأكد من صحة صدور احدى الهويات باستثناء البطاقة الوطنية ( ويمكن اعتماد جواز السفر او صورة قيد لهوية الاحوال المدنية في حالة مضي اكثر من عشر سنوات على تاريخ اصدار هوية الاحوال المدنية، بالإضافة إلى تأييد صادر من دائرة المستلف باستمراره بالخدمة وعلى الملاك الدائم ومقدار صافي راتبه والتأكد من صحة الصدور ، والتعهدات الخاصة بدائرة المستلف والكفيل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يطلق سلفة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة بمدة تسديد 20 شهراً) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يطلق سلفة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة بمدة تسديد 20 شهراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).