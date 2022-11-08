2022/11/08 | 16:40 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: El9FjzUxmQw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يعلن إقرار مجلس النواب تمديد فصله التشريعي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الحلبوسي يعلن إقرار مجلس النواب تمديد فصله التشريعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).