البرلمان العراقي يستضيف وزيري “الزراعة والموارد”بجلسة الخميس المُقبل

2022/11/08 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، استضافة وزيري الزراعة والموارد المائية بجلسة الخميس المقبل.وقال الحلبوسي خلال جلسة مجلس النواب اليوم وتابعه/المركز الخبري الوطني/إنه “سيتم استضافة وزيري الزراعة والموارد […]

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