الرافدين يطلق سلفة بقيمة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة ويحدد شروطها

2022/11/08 | 16:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أطلق مصرف الرافدين، اليوم الثلاثاء، سلفة بقيمة مليوني دينار لأداء مناسك العمرة فيما حدد شروطها. وقال بيان صادر عن المصرف تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إنه “قرر مصرف الرافدين منح سلفة بقيمة مليوني دينار لموظفي […]

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