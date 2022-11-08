وزارة الخارجية تؤكد متابعة التحقيقات بمقتل مواطن أميركي في بغداد

2022/11/08 | 16:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكدت وزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، متابعة التحقيقات بمقتل مواطن أميركي في العاصمة بغداد.وذكر بيان للوزارة ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “وزارة الخارجيَّة، تتابع حادث مقتل مواطن أمريكي مساء يوم الاثنين 2022/11/7، في بغداد”.وأضاف البيان أنه “إذ تُعربُ الوزارة عن مواساتها لعائلة المواطن الأمريكي بهذا الحادث، فإنها تُؤكَّد متابعة سير التحقيقات مع […]

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