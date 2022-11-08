العراق.. إطلاق كل من realme GT NEO 3 بتقنية شحن 150W Ultradart مع realme C33 خلال أيام

2022/11/08 | 16:43 - المصدر: realme

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة realme، العلامة التجارية الستة الأولى للهواتف الذكية، أنها ستطلق realme GT NEO 3 في العراق في 13 تشرين الثاني (نوفمبر).سيكون هذا المنتج الجديد أسرع هاتف ذكي في العالم يشحن بتقنية شحن 150 واط.هذا الهاتف هو الدفعة الأولى من الهواتف الذكية التي تأتي مع منصة MediaTek Dimensity 8100 Mobile Platform، والتي توفر أداءً قويًا وتوفر المزيد من الطاقة.

أسرع هاتف ذكي يشحن في العالم حتى الآن

يتم دعم نظام الشحن الخاص بـ realme GT NEO 3 بواسطة UltraDart Charging Architecture.



وهي تقنية شحن جديدة تتيح نطاق السرعة إلى 100-200 واط.



وهذا يسمح للبطارية بالوصول إلى نسبة 50٪ في 5 دقائق بأمان دون التقليل من الإضرار بطول عمرها.

الدفعة الأولى في العالم لمنصة Dimensity 8100 Mobile Platform

يعد realme GT NEO 3 أيضًا واحدًا من أوائل الهواتف الذكية التي تعمل بنظام Dimensity 8100 Mobile Platform الجديد من MediaTek.



يوفر هذا المعالج أداء بمستوى رائد بكفاءة عالية.



كشريحة 5 نانومتر ، يأتي Dimensity 8100 مع ثمانية أنوية بما في ذلك أربعة أنوية Cortex-A78 CPU مسجلة بسرعة 2.85 جيجاهرتز وأربعة أنوية Cortex-A55 CPU مسجلة بتردد 2.0 جيجاهرتز.

ستستمر realme في تقديم تكنولوجيا رائدة وهواتف ذكية مميزة للمستخدمين الشباب في العالم، وقد ثبت أن realme GT NEO 3 جهاز لا بد منه لعشاق التكنولوجيا حيث يهدف إلى أن يصبح الهاتف الذكي الأكثر شعبية ضمن سلسلة GT NEO.

يقدم realme C33 تصميمًا فريدًا وكاميرا بدقة 50 ميجابكسل

سيأتي realme C33 بمظهر أنيق ودقة كاميرا 50 ميجابكسل وبمستوى أخر في العراق جنبًا إلى جنب مع realme GT NEO 3 في 13 نوفمبر في العراق أيضًا, لذلك دعونا نبقى على اتصال.

الكاميرا الأولى والوحيدة ب 50 ميجابكسل ضمن شريحة السعر

يوفر realme C33 أفضل إمكانات للكاميرا في فئته من خلال كونه الأول من نوعه في النطاق السعري الذي يتميز بكاميرا أساسية بدقة 50 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي.



يمكن للمستخدمين الوصول إلى اللقطات الرائجة بتفاصيل دقيقة من خلال تنشيط وضع 50 ميجابكسل على أجهزتهم.



علاوة على ذلك، يوفر الهاتف أيضًا الوضع الليلي ووضع HDR و Timelapse ووضع العرض البانورامي والمزيد لالتقاط جميع أنواع اللحظات الملهمة في الحياة.

شاشة صلبة متعددة الاستخدامات ترتقي بالخبرة على جميع المستويات

على واجهة الشاشة، يوفر realme C33 تجربة ملء الشاشة مع شاشة عرض صغيرة بقياس 6.5 بوصة (16.5 سم).



كما يأتي مزودًا بسعة بطارية ضخمة تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة تدوم حتى 37 يومًا في وضع الاستعداد مع دعم وضع التوفير الفائق لتوفير ما يصل إلى 1.8 ساعة من وقت الاتصال حتى مع بقاء 5٪ فقط من البطارية.

المنتج مزود بمعالج Unisoc T612 و UFS 2.2 لتقديم تجربة نظام سريعة وسلسة، وهو أيضًا أول سلسلة C تقدم Android 12 خارج الصندوق.



يدعم المنتج أيضًا مستشعر بصمة جانبي سريع لمزيد من الأمان.

عن realme

هي شركة عالمية ناشئة في مجال التكنولوجيا الاستهلاكية تعمل على إحداث ثورة في سوق الهواتف الذكية و AIoT من خلال تسهيل الوصول إلى التقنيات المتطورة.



حيث توفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة التكنولوجيا التي تعكس نمط الحياة العصرية بمواصفات وجودة وتصاميم مميزة للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

تأسست realme بواسطة Sky Li في عام 2018 وبدافع من روح "Dare to Leap"، وأصبحت realme واحدة من أفضل 5 شركات للهواتف الذكية في 30 سوقًا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط بحلول نهاية عام 2021.



اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2021، دخلت realme 61 سوقًا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا وأوروبا وروسيا وأستراليا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا، ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 100 مليون مستخدم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع - https://www.realme.com/mea-ar

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