2022/11/08 | 17:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب المحامي المصري البارز، عضو لجنة العفو الرئاسي، طارق العوضي، إن لديه "أخبارا مبهجة" سوف يعلن عنها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("أخبار مبهجة".. تغريدة تثير تكهنات بشأن مصير علاء عبد الفتاح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("أخبار مبهجة".. تغريدة تثير تكهنات بشأن مصير علاء عبد الفتاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).