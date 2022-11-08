الفياض يعلن تجميد عمله ومسؤولياته في حركة عطاء

2022/11/08 | 17:21 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن رئيس حركة عطاء فالح الفياض، الثلاثاء، عن تجميد عمله ومسؤلياته في الحركة ورئاسة مجلسها القيادي.

وذكر بيان للحركة ورد لـ(بغداد اليوم) أن "المجلس القيادي للحركة قد انعقد بتأريخ 07–11-2022 ووافق على ما عرضه الفياض".

واشار البيان الى "تكليف نائب رئيس المجلس القيادي خالد كبيان بمهام رئاسة الحركة وكالةً ولحين عقد المؤتمر العام للحركة".

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