تخص التعيينات والغاء الاوامر السابقة وتوزيع الأراضي.. مجلس الوزراء يتخذ قرارات جديدة

2022/11/08 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية الثالثة لمجلس الوزراء، وقد

جرى خلالها بحث الاوضاع السياسية

والامنية في البلاد، ومناقشة عدد من

القضايا والملفات الاقتصادية،

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