"بما فيها الخضراء".. السوداني يؤكد وجود تجاوزات في كل مناطق بغداد (فيديو)

2022/11/08 | 17:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، أن هناك

تجاوزات في كل مناطق بغداد، بما فيها

المنطقة الخضراء، فيما أشار الى ان

وهناك تجاوزات كبيرة على عقارات مهمة

كان من الممكن أن تحقق إيرادا

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