المرسومي: كردستان ستحصل على 200 مليار دينار شهريا ضمن موازنة 2023

2022/11/08 | 17:28 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن كردستان ضمنت حصتها في موازنة 2023 .وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن “المعلومات الواردة من المصادر الكردستانية تفيد بأن حصة الاقليم في موازنة ٢٠٢٣ ستكون نفس حصتها في موازنة ٢٠٢١ اي انها ستحصل على ٢٠٠ مليار دينار شهريا مع بقاء نفطها لها”.ولفت الى أن “الصرف سيبدأ من شهر تشرين الثاني الحالي حسب المصادر التي تقول ايضا ان هذا جزء من الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة بموجبه”.ونبه المرسومي الى أنه “لا يمكن التأكد من صحة هذه المعلومات إلا عندما استكمال مشروع قانون موازنة ٢٠٢٣”.

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