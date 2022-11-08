وكالة النبأ تنشر قرارات جلسة مجلس الوزراء برئاسة السوداني

2022/11/08 | 17:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّه السوداني جميع الوزراء بعدم التلكؤ في تنفيذ قرار مجلس الوزراء.

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