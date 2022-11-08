بالاسماء.. تفاصيل اللجان الوزارية الثلاث المشكلة من مجلس الوزراء

2022/11/08 | 17:42 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

صوت مجلس الوزراء، الثلاثاء، على تشكيل ثلاث لجان وزارية بمجال الطاقة والخدمات والتنمية البشرية.وذكر مكتب السوداني في بيان إن "المجلس الوزاري للاقتصاد يتألف من نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير الخارجية/رئيسا ونائب رئيس مجلس الوزراء/وزير التخطيط/ عضواً و وزير المالية/عضوا ووزير التجارة/عضواً ووزير الزراعة/عضواً ووزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً ووزير الصناعة والمعادن/عضواً".ويتكون المجلس ايضا من "الأمين العام لمجلس الوزراء/عضواً ومحافظ البنك المركزي العراقي/عضواً ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار/عضواً والمستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/عضوا و المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء/ عضواً وسكرتير المجلس".أما المجلس الوزاري للطاقة فيتألف من "نائب رئيس مجلس الوزراء/وزير النفط/ رئيساً ووزير المالية/عضواً ووزير الموارد المائية/عضواً ووزير الكهرباء/ عضواً ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء/عضواً والمدير العام لدائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/الامانة العامة لمجلس الوزراء/ سكرتيراً للمجلس".وأوضح البيان أن "المجلس الوزاري للخدمات الاجتماعية يتكون من "نائب رئيس مجلس الوزراء/ وزير التخطيط/ رئيسا وزير الاعمار والاسكان والبلديات والاشغال العامة/ عضواً ووزير الصحة/عضواً ووزير العدل/عضواً ووزير النقل/عضواً ووزيرة الهجرة والمهجرين/ عضواً و وزير البيئة/ عضواً ورئيس هيئة المستشارين/عضواً وسكرتير المجلس".



ويتألف المجلس الوزاري للتنمية البشرية من "وزير الصحة/ رئيساً ووزير التربية/عضواًو وزير العمل والشؤون الاجتماعية/عضواً.



ووزير الثقافة/ عضواً ووزير الشباب والرياضة/ عضواً ووزير التعليم العالي والبحث العلمي/عضواً ووزير الاتصالات/عضواً ومستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الستراتيجية/عضواو عضو من الامانة العامة لمجلس الوزراء/دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان/سكرتيراً للمجلس"

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